Solange Frazão relembra foto de 20 anos atrás e impressiona com mudança

Aos 59 anos, Solange Frazão chocou ao fazer seu antes e depois com uma foto de 20 anos atrás

A influenciadora Solange Frazão (59) mostrou que é musa fitness desde sempre. Nesta quarta-feira, 03, a famosa compartilhou um antes e depois com 20 anos de diferença e chocou com a transformação de seu corpo.

No primeiro registro, a musa apareceu de biquíni aos 39 anos e, no segundo, ela surgiu também de roupa de banho no dias atuais. Impressionando a todos, Solange Frazão mostrou que continua sarada e que sua barriga está mais chapada do que antes.

"Incrível poder comparar os anos e levar em conta o quanto valeu a pena todos os dias dedicados a minha SAÚDE", falou sobre ter uma rotina saudável.

Em seguida, ela contou o que faz para manter a forma. "Todas as restrições de guloseimas… Todos os dias em que treinei as 5 da manhã por não ter outro horário… Todos os dias que tive disciplina alimentar… Todos os dias que tive determinação para não desistir mesmo dando tudo errado… Todos os dias em que disse NÃO ao açúcar e lembrei do mal que ia me fazer… Todos os dias em que dormi cedo para recuperar o corpo e a mente… Todos os dias que estava exausta e treinei assim mesmo… Todos os dias em que confiei em mim quando disseram que eu não seria capaz… Todos os dias em que não perdi tempo justificando minha verdade… Todos os dias em que aprendi a ser indiferente ao que jamais ia fazer a diferença pra mim… Todos os dias em que me tornei a minha melhor versão…. Todos os dias em que não precisei derrubar ninguém para que eu fosse reconhecida… Todos os dias em que a minha verdade sempre prevaleceu…", falou.

Solange Frazão continuou falando sobre seu modo de vida saudável. "Hoje realmente posso dizer que “PRAZER” pra mim não é ter apenas um corpo bonito a qualquer custo. É ter paz de espírito, é saber que fiz o melhor que pude, e poder me sentir jovem de corpo, mente e alma e saber que se depender só de mim e dos meus esforços, chegarei aos 100 feliz e realizada. Sempre vi a vida como um presente de Deus a ser cuidado com muito amor. Cuidar do nosso corpo, espírito e mente representa gratidão pela vida e autocuidado", disse.

Solange Frazão exibe corpaço aos 59 anos

Preste a completar 60 anos, Solange Frazão sempre impressiona com sua boa forma na rede social ao compartilhar fotos de biquíni ou registros se exercitando. Nos últimos dias, a famosa apareceu com um modelo de roupa de banho cavada e chocou com seu abdômen seco.

Em um dia de tbt, a musa fitness aproveitou para recordar um clique do passado. Na ocasião, ela comparou uma foto de 1998 com uma atual e impressionou ao mostrar que não mudou quase nada.

