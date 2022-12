Solange Frazão dá festão luxuoso para os seus 60 anos

Musa fitness Solange Frazão comemorou seus 60 anos com evento temático cheio de luxo

A musa fitness Solange Frazão deu um festão nos últimos dias para comemorar a chegada de seus 60 anos em grande estilo. Ao lado e amigos e familiares, a influenciadora celebrou seu aniversário com um evento temático cheio de luxo.

Em sua rede social, a artista mostrou um pouco de como foi a confraternização e impressionou com os detalhes da decoração em preto e com muitas flores.

Com o tema de anos 60, Solange Frazão soprou as velinhas e curtiu a noite com muita animação. Inclusive, ela dançou valsa com um dos filhos e com o seu pai após ter descido uma grande escada do espaço.

Para o momento especial, a famosa caprichou na produção e chamou a atenção ao surgir deslumbrante com um vestido preto cheio de pedrarias. Ela ainda arrematou o look com faixa no cabelo, luvas nos braços e joias.

No feed do Instagram, Solang Frazão publicou um vídeo de fotos toda produzida para a noite festa e aproveitou para refletir sobre a passagem do tempo em sua vida. "Ahhh o tempo…. Quando se vê, já são 6 horas... Quando se vê, já é 6ª feira... Quando se vê, passaram 60 anos! Agora, é tarde demais para ser reprovado... E se me dessem um dia ou uma outra oportunidade, eu nem olharia o relógio e seguiria sempre em frente... e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas", escreveu o poema "O Tempo" de Mário Quintana.

Veja as fotos do aniversário de 60 anos de Solange Frazão:

Solange Frazão encanta ao mostrar festa de aniversário da neta

A musa fitness Solange Frazão comemorou o aniversário de um ano da neta, Maria Helena, neste domingo, 04, com uma festa especial. Em sua rede social, a influenciadora compartilhou um vídeo mostrando alguns momentos do evento e encantou.

No registro, a famosa exibiu a pequena aproveitando um pouco de sua festinha temática de borboletas e chamou a atenção ao mostrar alguns detalhes da decoração de cores claras, cheia de flores e toda delicada.

