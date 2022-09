Simony aposta em vestido longo com decote ousado: "Maravilhosa"

Em tratamento contra o câncer, a cantora Simony surgiu nas redes sociais usando um vestido longo com decote generosa

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 15h15

Na tarde desta sexta-feira, 23, Simony(46) arrancou elogios dos seguidores ao surgir nas redes sociais toda produzida. No clique, ela aparece usando um vestido longo com decote ousado.

Ao compartilhar o registro em seu perfil no Instagram, a cantora, que está em tratamento contra um câncer no intestino, aproveitou para deixar uma reflexão.

"Eu ainda tenho muitos sonhos… eles são maiores que o mundo. Um dia de cada vez", declarou ela na legenda da publicação.

O registro de Simony recebeu várias curtidas e elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Você está linda demais", escreveu outra. "Perfeita. Que Deus abençoe", falou mais uma. "Lindíssima. Que você realize todos seus sonhos", desejou uma fã.

Confira a publicação de Simony produzida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Orientação aos fãs

Na última segunda-feira, 19, Simony usou as redes sociais para dar algumas dicas aos seus seguidores. Em tratamento contra um câncer no intestino, ela decidiu orientar as pessoas sobre a forma certa de oferecer apoio para quem recebeu o diagnóstico da doença. A artista explicou na postagem que muitos amigos e familiares não sabem como agir na hora de tentar ajudar uma pessoa que está com câncer, por isso, ela decidiu listar algumas atitudes importantes.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!