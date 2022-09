Simony orienta fãs sobre como oferecer apoio aos pacientes com câncer: "É muito importante"

A cantora Simony deu dicas sobre como os amigos e familiares podem ajudar as pessoas que recebem o diagnóstico da doença

Simony (46) usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 19, para dar algumas dicas aos seus seguidores.

Em tratamento contra um câncer no intestino, ela decidiu orientar as pessoas sobre a forma certa de oferecer apoio para quem recebeu o diagnóstico da doença.

Segundo a cantora, muitos amigos e familiares não sabem como agir na hora de tentar ajudar uma pessoa que está com câncer, por isso, ela decidiu listar algumas atitudes importantes.

Confira as dicas de Simony na íntegra:

"Receber o diagnóstico de uma doença como o câncer pode ser devastador. Por isso, o apoio de familiares e amigos é muito importante. Porém, como a situação é delicada para o paciente, muitas vezes as pessoas próximas não sabem a maneira mais adequada de oferecer suporte. Saber o que falar ou o que fazer para dar apoio a um paciente com câncer não precisa ser um desafio.

1 – Pergunte como ela se sente (e se quer falar sobre O diálogo é uma ótima ferramenta no apoio emocional. 2 – Pergunte se pode fazer algo para ajudar com a casa com as crianças. Só se ofereça se realmente for ajudar o sentimentos já estão bem confusos e difíceis.

3 – Demonstre que ela pode contar com você. Não que está sendo um fardo. 4 – Passe seu tempo com a pessoa. Que ter um amigo sempre ao nosso lado deixa a vida mais leve, isso é um fato. 5 – Evite a sobrecarga de informações. Por melhores que sejam as intenções, determinados assuntos podem ser muito negativos para um paciente com câncer, como comparações ou questionamentos. Nenhum tratamento é igual ao outro, portanto, não faça comparações. Além disso, evite fazer com que a pessoa se sinta culpada por não estar no melhor momento.

6 – Não dê conselhos, dê motivação. Um pessoa diagnosticada com câncer precisa de encorajamento e acolhimento, não de conselhos. 7 – Seja paciente. Assim como você, a pessoa com câncer não sabe como lidar com a doença e pode acabar se frustrando e projetando esse sentimento em você. Por isso, é preciso ter paciência. Respire fundo e entenda que conviver com o câncer não é fácil, mas juntos, vocês podem tornar essa tarefa mais leve! Juntos, vocês são mais fortes!

O diagnóstico de câncer de um ente querido abala a todos que são próximos da pessoa. Então saiba que, além do paciente, você também pode precisar de apoio. Busque alternativas para que ambos caminhem uma jornada tranquila durante o tratamento. A cura não é individual. Curar o outro me cura também."

