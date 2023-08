Simone Mendes choca com look para aniversário do filho: ''Que isso?''

Cheia de estilo e atitude, Simone Mendes choca ao mostrar produção para grande festa de aniversário do primogênito

A cantora Simone Mendes caprichou no look para comemorar o aniversário do filho Henry Diniz, fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz. Nesta quinta-feira, 03, aconteceu o festão luxuoso e a famosa compartilhou cliques exibindo a produção para o momento.

Entrando no clima do evento com tema de carros esportivos, a artista apostou em um macacão de couro preto, com detalhes em branco e vermelho. Deslumbrante, ela exibiu suas curvas esculturais na roupa arrasadora.

Simone Mendes ainda apostou em cabelos presos e maquiagem com batom escuro. Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com o look da cantora. "Que isso, papai?", exclamaram os fãs. "Maravilhosa demais", babaram outros.

Nesta quinta-feira, 03, aconteceu o festão luxuoso de Henry Diniz, de 9 anos. Além de Simone, a filha, Zaya, dois anos, também usou um macacão igual ao dela. O herdeiro e o marido também combinaram looks.

Veja o look de Simone Mendes:

Simone Mendes fala sobre seu cachê após fim da dupla com Simaria

A cantora Simone Mendes confessou que está bastante satisfeita com o cachê que vem recebendo por suas apresentações solo. A sertaneja foi questionado sobre os valores após o fim da dupla com sua irmã, Simaria Mendes, e deixou claro que o valor está ótimo.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, do SBT, a artista falou sobre sua carreira, e mesmo sem revelar exatamente o quanto está ganhando por seus shows, deixou claro que melhorou consideravelmente.

"Seu cachê aumentou muito este ano, né?", questionou o jornalista. "Com a Glória de Deus, tem que dar uma melhorada. [Aumentou] um bocado. Ficou ótimo" , respondeu a esposa do empresário Kaká Diniz.

Em outra entrevista ao programa, Simone avaliou a carreira solo. "Eu sempre falei que eu tive a experiência de fazer isso quando minha irmã adoecia. Eu acredito que ali já era uma preparação, que Deus já estava fazendo. Eu acredito que tudo tem a mão de Deus. Agora é tranquilo. Eu não consigo mais olhar para o lado e me sentir só. O público me abraçou, me colocou no colo. É só felicidade, todo mundo está feliz, eu estou feliz, e ela está feliz", falou ela.