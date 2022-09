Sem sutiã, Maraisa quase mostra demais em vestido todo recortado: ''Absurda''

Cantora Maraisa escandalizou ao esbanjar corpaço em look todo aberto e dispensando roupa íntima

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 09h30

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), roubou a cena na rede social neste domingo, 25, ao compartilhar fotos de um look usado em seu último show no Paraná. Usando uma peça cheia de recortes, ela quase exibiu demais.

Nos registros, a artista sertaneja esbanjou seu corpaço escultural em um vestido azul todo aberto e escandalizou ao dispensar o sutiã, deixando o decote marcado.

"Prontinha pro show de Campo Mourão-PR", disse Maraisa ao fazer caras e bocas exibindo o visual nos bastidores da apresentação.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Absurda", definiram ela. "Você é maravilhosa!", exclamaram outros ao verem os cliques arrasadores.

Recentemente, Maraisa apareceu na final do The Voice Kids com os cabelos cortados. Acostumada a ter os fios mais longos, a famosa chamou a atenção com a mudança. Outro ponto que deu o que falar no momento foi o look eleito por ela, um vestido todo brilhante e mega decotado.

Tempos atrás, a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surgiu deslumbrante em um show em Barretos. Para o 65ª edição da Festa do Peão de Barretos, a sertaneja elegeu um look milionário e brilhou com muito luxo. Com um figurino montado pela fashion stylist Roze Motta, a artista surgiu arrasadora na apresentação para 50 mil pessoas.

Para entrar no palco de Barretos, Maiara estava deslumbrante usando um exclusivo e inédito conjunto de saia e cropped da grife Prada, todo espelhado, uma camisa branca Diesel, bota preta country clássica Yves Saint Laurent e chapéu preto Pralana. Todas as peças somaram cerca de R$ 60 mil.

