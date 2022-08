Maiara aposta em look exclusivo de R$ 60 mil para show e arrasa com pernas à mostra

Cantora Maiara fez show em Barretos com look milionário de R$ 60 mil e chamou a atenção ao esbanjar corpaço

Redação Publicado em 26/08/2022, às 09h38

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraisa (34), surgiu deslumbrante em seu último show em Barretos nesta quinta-feira, 25. Para o 65ª edição da Festa do Peão de Barretos, a sertaneja elegeu um look milionário e brilhou.

Com um figurino montado pela fashion stylist Roze Motta, a artista surgiu arrasadora na apresentação para 50 mil pessoas.

“Gosto muito de moda e ajudo a Roze a escolher os looks, conversamos muito. Para Barretos escolhemos um look para celebrar com nossos fãs, com muita luz, alegria e energia!”, comentou Maiara sobre a roupa brilhante.

A profissional também falou sobre a escolha do look. "Queria alguma coisa exclusiva, diferente do que ela já tenha usado até hoje, algo imponente, que as pessoas olhassem se encantarem. Busquei uma opção moderna, mas que conversasse com todo esse universo do rodeio, da arena”, explicou a fashion stylist.

Para entrar no palco de Barretos, Maiara estava deslumbrante usando um exclusivo e inédito conjunto de saia e cropped da grife Prada, todo espelhado, uma camisa branca Diesel, bota preta country clássica Yves Saint Laurent e chapéu preto Pralana. Todas as peças somaram cerca de R$ 60 mil.

Maiara, Roze Motta e Maraisa Fotos: Alessandro Cica

De maiô cavado e decotado, Maiara esbanja corpaço em cachoeira

Ainda nas últimas semanas, Maiara roubou a cena ao aparecer de maiô cavado. Com um clique na cachoeira, a artista apareceu deslumbrante sentada em uma pedra e se refrescando no local. Usando um modelo estampado decotado, Maiara apareceu arrasadora no momento de descanso.

