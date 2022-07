Com seu novo visual, Maraisa surge arrasadora com decotão marcado

Cantora Maraisa elegeu vestido ousado para final do 'The Voice Kids' e impressionou

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 19h22

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), surpreendeu com sua produção para a final do The Voice Kids.

Além de ter impressionado com os cabelos mais curtos, a artista sertaneja chamou muita atenção com o look escolhido para o momento especial.

De vestido preto brilhante com miçangas e de alcinha, Maraisa deixou o decote evidente e parou tudo. Nos comentários, os internautas deram sua opinião sobre o look.

"Maravilhosa", admiraram os fãs. "Amei esse cabelo", aprovaram outros a mudança do visual.

Assim como Maraisa, Maiara também caprichou na escolha da roupa e esbanjou beleza ao apostar em um vestido com transparência.

Maraisa arrasa no look para final do The Voice Kids; veja: