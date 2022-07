Maiara surpreende com look arrasador para final do 'The Voice Kids'

Cantora Maiara impressionou ao exibir detalhes de seu look para a final do 'The Voice Kids'

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 15h02

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), caprichou no look para a final do The Voice Kids neste domingo, 17, na Globo.

Nada discreta, a sertaneja, que acabou de voltar com Fernando Zor (38), impressionou ao surgir com um vestido todo brilhante.

Além de ser repleto de miçangas, o modelo justinho ainda tinha um toque de ousadia com partes transparentes.

"Final do The Voice", disse a artista na legenda dos cliques. Nos comentários, os internautas admiraram a sertaneja. "Deusa", falaram. "Maravilhosa", elogiaram outros.

Na final do The Voice Kids, Maraísa também surpreendeu com sua beleza e chamou a atenção ao surgir com o visual diferente, com os cabelos cortados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara reata relacionamento com Fernando Zor

Nos últimos dias, Maiara surpreendeu ao compartilhar um vídeo com Fernando Zor dando a entender que reataram após o décimo término.

Após aparecer juntos, os cantores receberam várias críticas pelas idas e vindas. Fernando Zor não gostou e rebateu os comentários.