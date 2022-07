Maraísa corta o cabelo antes da final do The Voice Kids

Novo visual! Maraísa, da dupla com Maiara, passa a tesoura no cabelo e exibe o novo corte na final do The Voice Kids

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 14h30

A cantora Maraísa (34), da dupla com Maiara (34), deu adeus ao cabelão neste domingo, 17. Ela apareceu com o cabelo mais curto durante a final do The Voice Kids, que aconteceu ao vivo na Globo.

A estrela contou que teve a vontade de cortar neste final de semana e fez a mudança radical sem medo de ser feliz. “Eu até cortei o cabelo hoje. Taquei a tesoura. Eu falei: hoje é dia! Copa do mundo, vamos com tudo. Se ficar bom, vai ficar. Se não ficar, vai desse jeito mesmo, nem tinha mais tempo do cabelo crescer”, disse ela, que está com o cabelo na altura dos ombros.

Vale lembrar que a grande final do The Voice Kids acontece neste domingo, 17, com os participantes dos times de Maiara e Maraísa, Michel Teló e Carlinhos Brown. O vencedor vai levar para casa R$ 250 mil e um contrato com uma gravadora.

Michel Teló conta com a presença da família nos bastidores do The Voice Kids

O cantor sertanejo Michel Teló (41) contou com o carinho de sua família nos bastidores da grande final do The Voice Kids, da Globo. Neste domingo, 17, ele mostrou que sua esposa, Thais Fersoza (38), e os dois filhos, Melinda (5) e Teodoro (4), foram até os estúdios da Globo para acompanhar a final do reality show.

“Felicidade define essa foto! Que alegria ter vocês aqui comigo! Amores da minha vida! Estou emocionado demais para essa final! Bora curtir que hoje é ao vivo! E bora votar também!”, disse ele na legenda.