Sem sutiã, Graciele Lacerda escandaliza com corpaço turbinado em look micro: ''Princesa''

Esbanjando curvas volumosas, Graciele Lacerda roubou a cena ao surgir em show de Zezé com look ousado

Redação Publicado em 16/09/2022, às 14h15

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (41), deu um show de beleza e estilo nesta quinta-feira, 15, ao acompanhar o amado em mais uma apresentação. Nada discreta, ela roubou a cena no local com um look arrasador.

Nos registros feitos no camarim, a musa fitness esbanjou seu corpaço turbinado em um look micro e chamou a atenção. Sem sutiã, Graciele Lacerda exibiu um decote marcado e costas nuas na peça preta ousada.

"Noite de show do Mô Rústico! Foi incrível", disse a influenciadora ao surgir toda poderosa fazendo poses com o look cheio de atitude.

Nos comentários da publicação, os internautas e Zezé Di Camargo elogiaram a musa. "Minha princesa", escreveu o cantor para a amada. "Diva sempre", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda parou tudo ao mostrar seu bronzeado no banheiro luxuoso de seu triplex. De biquíni, ela apareceu no local esbanjando boa forma. Após fazer o procedimento para ficar com a pele dourada, ela surpreendeu ao abaixar a calcinha revelando não apenas a marquinha, mas também uma tatuagem na virilha para o noivo.

Graciele Lacerda revela se tem direito no triplex onde mora com Zezé

Nos últimos dias, Graciele Lacerda abriu uma caixinha de pergunta em seus stories e foi questionada sobre ter direito no triplex luxuoso onde mora com Zezé Di Camargo em Alphaville, em São Paulo. Sincera, ela contou detalhes do financeiro e como funcionou a compra do imóvel milionário.

Tempos atrás, em entrevista ao jornalista Leo Dias, o cantor comentou sobre sua relação financeira com a amada. Confiante e apaixonado, ele contou o que o fez acreditar sem dúvidas de que a influenciadora não teria interesse em seu dinheiro. Segundo ele, um pedido de contrato o fez pensar dessa maneira.

