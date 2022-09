Abaixando a calcinha, Graciele Lacerda exibe marquinha e tatuagem ousada para Zezé

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chamou a atenção ao mostrar marquinha de bronzeado e tatuagem íntima

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 13h03

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (41), fez a temperatura subir em sua rede social nesta quinta-feira, 15, ao abaixar a calcinha antes do banho para mostrar sua marquinha de bronzeado.

Após fazer vídeos de biquíni em seu banheiro luxuoso do triplex, a musa fitness gravou novos registros parar exibir o resultado do bronzeamento caseiro que fez com um creme para ficar com a cor mais dourada.

Antes de tomar sua ducha, a influenciadora moveu a calcinha para exibir a marquinha de biquíni e acabou revelando a tatuagem ousada que fez para Zezé Di Camargo na região da virilha.

"Me preparando pra tomar um banho, mas antes vou mostrar pra vocês, olha a cor da minha pele, a cor moreninha, bronzeadinha é outra coisa", comentou ela sobre.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda compartilhou em seus stories um pouco de sua vida financeira e acabou contando se tem direito no triplex onde mora com Zezé Di Camargo em Alphaville, São Paulo. Respondendo uma pessoa, ela contou se ajudou a pagar a residência.

Zezé Di Camargo descarta interesse financeiro de Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo contou na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias recentemente um pouco de sua vida financeira com a noiva. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista sertanejo se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou ele.

