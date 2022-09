De biquíni, Graciele Lacerda ostenta corpaço em seu banheiro luxuoso

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, exibiu corpaço no banheiro do triplex ao fazer bronzeamento caseiro

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (41), chamou a atenção em seus stories no Instagram nesta quarta-feira, 14, ao compartilhar vídeos no banheiro de sua suíte do triplex luxuoso onde mora com o cantor em São Paulos.

Nos registros, a musa fitness apareceu usando um biquíni bem à noite para fazer um bronzeamento caseiro com creme.

Gravando-se no espelho do cômodo com decoração dourada e branca, Graciele Lacerda contou que faz o processo em casa quando está com a cor mais clara por não poder tomar sol.

"A pessoa está a uma hora dessa de biquíni, o que que vou fazer? Vou fazer o meu bronze, to muito branquela, muito branquela. Não consegui pegar sol na fazenda... não aguento mais sol, pego um pouquinho mais saudável, mas sol não pego mais", comentou sobre não ficar mais renovando o bronzeado por horas.

Nas últimas semanas, a noiva do cantor estava na fazenda do amado e mostrou como ficou a decoração da sala principal após trocar os móveis do cômodo.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e revelou se tem direito no triplex onde mora com Zezé Di Camargo em Alphaville, em São Paulo.

Zezé Di Camargo descarta interesse financeiro de Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou ele.

