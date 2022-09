Graciele Lacerda muda decoração da fazenda e impressiona: ''Ficou maravilhoso''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, transformou sala principal da fazenda com seus móveis e impressionou com resultado

A fazenda de Zezé Di Camargo (60) está com a decoração diferente! Nesta segunda-feira, 05, a noiva do cantor, Graciele Lacerda (41), mostrou a pedido dos seguidores como ficou a sala principal da propriedade do amado em Goiás.

Em uma série de vídeos nos stories de seu Instagram, a musa fitness exibiu como ficou o cômodo, onde a família se reúne para ver televisão, conversar, jogar e principalmente cantar com seu violão. O espaço ficou divido em alguns cantinhos para fazer cada coisa.

Segundo Graciele Lacerda, a mudança partiu de uma vontade dela e de Zezé Di Camargo de deixar o lugar mais confortável após passarem quase três anos seguidos na fazenda por conta da pandemia.

"Quis deixar tudo muito aconchegante, porque quando a gente fazia aqui e reunia ficava muito disperso não ficava muito confortável pra todo mundo ficar junto, a gente foi mudando de acordo com o que a gente usava mais, a gente sentiu essa necessidade de mudar", comentou.

"Então a gente aproveitou os móveis de nossa casa que a gente mudou pro apartamento, ficou um ambiente maravilhoso, aconchegante", disse a influenciadora ao exibir detalhes dos cantinhos, que misturam móveis mais rústicos com o mais modernos da antiga residência do casal.

Além de colocar sofás mais claros e grandes, poltronas, enfeites com um toque luxuoso, Graciele Lacerda ainda apostou em vários porta-retratos da família pelas estantes. Nas paredes, ela colocou pintura sua com Zezé , do pai do sertanejo e um quadro com a foto da série da Netflix.

Zezé Di Camargo descarta interesse financeiro de Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou ele.

