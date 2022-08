Graciele Lacerda choca ao mostrar sala luxuosa de seu triplex

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou uma das salas de seu triplex com o cantor e impressionou

Redação Publicado em 02/08/2022, às 07h07

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), revelou nesta segunda-feira, 01, mais um dos cantinhos de seu triplex em Alphaville, em São Paulo.

No clique, a musa fitness apareceu sentada em uma poltrona de uma das salas do local e impressionou com os detalhes luxuosos da decoração. Com muitos móveis de tons claros, o ambiente teve um toque especial com os acessórios mais escuros que deram um contraste.

De teto bem alto, a sala imponente ainda conta com uma extensa iluminação com pendentes e outras luminárias. Além de uma grande cortina que cobre a janela grande, dando uma vista privilegiada da cidade para a influenciadora e o cantor.

"Uma parte da nossa sala. Qual outro ambiente voces gostariam de ver?", disse Graciele Lacerda ao exibir um pouco de sua nova casa.

Ainda nos últimos dias, a noiva de Zezé Di Camargo mostrou como finalizaram o fim de semana em uma sala de televisao do triplex.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda choca ao mostrar um pouco de seu triplex

Desde a reforma do triplex, Graciele Lacerda vem impressionando ao revelar um pouco da decoração luxuosa de seu lar. Recentemente, ela exibiu alguns dos vasos que enfeitam os ambientes. Além disso, ela também revelou qual é o cantinho que mais gosta de ficar na área externa da casa que ainda conta com uma piscina.

Outro local impressionante da residência é a suíte do casal, que conta com uma grande cama e uma parte com sofás. Além do closet todo decorado em dourado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!