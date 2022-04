Graciele Lacerda impressiona ao mostrar cantinho especial de seu triplex com Zezé

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou primeira foto em seu novo apartamento e impressionou novamente com tanto luxo

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 07h25

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), revelou mais um cantinho de seu triplex com o cantor!

Nesta terça-feira, 12, a musa fitness publicou a primeira foto em seu feed curtindo o novo espaço e impressionou com tanto luxo.

Sentada em uma área externa do apartamento gigantesco, Graciele Lacerda falou um pouco mais sobre o cômodo em que apareceu.

"A primeira foto no apartamento tinha que ser essa, no meu cantinho! Esse será o nosso espaço, onde vou parar para contemplar o céu, olhar a vista e falar com vocês", contou ela para os internautas.

Ainda recentemente, enquanto estava reformando, Graciele Lacerda chamou a atenção ao exibir as plantas da decoração da casa.

Em outra ocasião, a noiva de Zezé Di Camargo chocou ao exibir detalhes da suíte onde vão dormir no triplex.

Graciele Lacerda mostra mais um cantinho de seu triplex com Zezé Di Camargo; confira: