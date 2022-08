Graciele Lacerda mostra domingo especial com Zezé: ''Perfeito''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao compartilhar fotos curtindo domingo com o cantor

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 07h39

Neste domingo, 31, Graciele Lacerda (41) compartilhou fotos de seu dias ao lado de Zezé Di Camargo (59) e mostrou como decidiram finalizar o fim de semana em casa.

Ao lado do cantor, a musa fitness apareceu em uma das salas do triplex luxuoso onde moram em Alphaville, em São Paulo. O casal apareceu cada um abraçando suas cachorrinhas fofas.

"Nosso domingo perfeito! E como foi o de voces?!", disse Graciele Lacerda ao surgir toda confortável de meias no sofá de seu lar.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros da família. "Que cena perfeita", falaram sobre eles. "Lindos", escreveram outros.

Nos stories do Instagram, a influenciadora, que está noiva do sertanejo, mostrou que ficaram no sofá assistindo ao jogo de futebol e olhando a vista do triplex. Mais tarde, receberam amigos em casa para jantar um risoto de camarão.

Ainda recentemente, Graciele Lacerda impressionou ao mostrar um dos cantinhos que mais gosta em seu triplex. Ela ainda chocou ao exibir detalhes de sua suíte principal. Em abril deste ano, a jornalista e o cantor se mudaram para o seu lar luxuoso, decorado com muitas plantas.

Graciele Lacerda para tudo com biquíni transparente

Nas últimas semanas, Graciele Lacerda estava com Zezé Di Camargo na fazenda, onde até encontraram seus cachorros. Por lá, ela aproveitou o dia quente para renovar o bronzeado em grande estilo. Surpreendendo a todos, a musa fitness apareceu usando um biquíni rosa sem alça e com transparência.

