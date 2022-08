Zezé Di Camargo descarta interesse de Graciele Lacerda ao falar de contratos e vasectomia: ''Nada''

Cantor Zezé Di Camargo falou sobre relação financeira com Graciele Lacerda e sobre tentativa de ter filhos com ela

Redação Publicado em 26/08/2022, às 11h08

O cantor Zezé Di Camargo (60) falou sobre sua relação com a noiva, a musa fitness Graciele Lacerda (41), na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista se mostrou muito apaixonado e decidido.

Durante a conversa, o sertanejo comentou sobre os boatos que criavam de que Graciele estaria se envolvendo com ele por interesse. Zezé até acabou revelando que atualmente ela está quase faturando o mesmo que ele trabalhando como influenciadora na rede social.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou que a noiva teve as iniciativas de pedir a cirurgia e a assinatura do contrato para deixar claro que não estava se envolvendo por interesse.

Após mais de 10 anos, Graciele Lacerda mudou de ideia sobre ficar grávida depois de o cantor convencê-la de que precisava de um filho. Atualmente, a musa fitness está fazendo tratamento para engravidar.

"Nós tamo tentando, porque como sou vasectomizado há 12 anos preciso fazer pulsão que é enfiar uma agulha e puxar os bichinhos e fecundar com o óvulo, fizemos três tentativas, porque colocamos um só, mas é um processo mais difícil que o natural, já raspou na trave umas duas vezes", brincou ele otimista.

Zezé Di Camargo fala envolvimento de Wanessa Camargo com Dado Dolabella

O cantor Zezé Di Camargo falou o que acha da relação atual de Wanessa Camargo e Dado Dolabella após terem tido um namoro conturbado nos anos 2000. Em entrevista ao Leo Dias, o sertanejo declarou o que pensa do ator estar com a filha novamente e logo após o fim do casamento dela com Marcus Buaiz.

"Fiquei surpreso sim, a primeira relação da Wanessa com o Dado foi muito traumática, não era uma relação que a gente queria pra ela naquela condição, começou uma relação nova com o Marcus construiu tudo isso que todo mundo sabe", falou resumidamente sobre o que aconteceu no passado.

Durante a entrevista, Zezé contou que chorou com o ex-genro ao saber da separação deles. Ainda no bate-papo com Leo Dias, Zezé Di Camargo explicou sua relação atual com Luciano Camargo e se um dia a dupla terá um fim.

