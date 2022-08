Zezé Di Camargo diz que precisa de tempo para 'digerir' Dado Dolabella: ''Tenho que respeitar''

Cantor Zezé Di Camargo comentou que precisa de tempo para absorver decisão de Wanessa Camargo de ficar com Dado Dolabella

Redação Publicado em 26/08/2022, às 10h47

O cantor Zezé Di Camargo falou o que acha da relação atual de Wanessa Camargo e Dado Dolabella após terem tido um namoro conturbado nos anos 2000. Em entrevista para o colunista Leo Dias, o artista sertanejo declarou o que pensa do ator estar com a filha novamente e logo após o fim do casamento dela com Marcus Buaiz.

"Fiquei surpreso sim, a primeira relação da Wanessa com o Dado foi muito traumática, não era uma relação que a gente queria pra ela naquela condição, começou uma relação nova com o Marcus construiu tudo isso que todo mundo sabe", falou resumidamente sobre o que aconteceu no passado.

Zezé deixou claro que não espera que os filhos o agradem e até citou o ex-genro. "Nunca criei filho para agradar, você tem que ser feliz independente de mim, o Marcus não deixou de ser o pai dos meus netos, mas quem tem que decidir isso é ela, quem ta nas quatro paredes com ele [Dado] é ela, é ela que tem as conversas com ele, tenho que respeitar isso", explicou o que pensa.

Por fim, o sertanejo revelou se apoia ou não o relacionamento. "Agora as pessoas têm que entender que são mudanças que precisamos de um tempo pra absorver, até porque eu amo o Marcus até eu digerir, sou contra nem um pouco, sou a favor da felicidade dela", disse.

Zezé Di Camargo revela que chorou com o fim do casamento de Wanessa Camargo

Durante a entrevista com Leo Dias, Zezé Di Camargo revelou como ficou sabendo do fim do casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz. O cantor comentou que ficou chateado com a notícia por ser tão próximo do ex-genro.

"Wanessa me chamou, me contou, claro que ponderei como pai, é um passo muito grande, eu sei o quanto que paguei com a minha separação, não quero que tenha os mesmos problemas, eu fui o centro de convergência dos dois porque, o Marcus, a primeira coisa que foi me procurar, a gente chorou junto, foi lá na minha casa", comentou como aconteceu.

Ainda no bate-papo com Leo Dias, Zezé Di Camargo explicou sua relação atual com Luciano Camargo e se um dia a dupla terá um fim.

