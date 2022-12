Sem sutiã, Gabi Martins escandaliza com decote marcado em vestido micro: ''Gata''

Cantora Gabi Martins chocou ao revelar corpaço turbinado em look micro com decote até o umbigo

A cantora Gabi Martins (26) deu um show de beleza com um toque sensual em novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 16, a ex-BBB compartilhou cliques da produção feita para jantar fora em um restaurante de alto padrão, em São Paulo, e chamou a atenção.

Nos registros feitos no local luxuosa, a loira surgiu arrasadora ao fazer carão para a câmera usando um vestido verde ousado. Sem sutiã, Gabi Martins deixou o decote marcado à mostra e ostentou seus pernões sarados na roupa curtinha.

O toque elegante ficou por conta da bolsa branca de grife, que apareceu nas mãos da famosa. "Noite em SP", escreveu a artista na legenda dos cliques.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a cantora de elogios. "Perfeita demais", admiraram os fãs. "Gata", disseram outros.

Ainda recentemente, Gabi Martins fez a temperatura subir ao ostentar sua marquinha de bronzeado ao puxar o biquíni para cima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins surge em vídeo com o ex-namorado, Gui Napolitano, em balada

Climão? Que nada! Após terem retomado amizade, Gabi Martins encontrou seu ex, Gui Napolitano (31), recentemente.

Os dois, que engataram romance durante o BBB 20, reencontraram-se em balada durante o jogo da seleção brasileira contra a Sérvia.

Mostrando que está tudo em paz entre eles, a loira compartilhou um vídeo divertido que gravaram juntos nas redes sociais. Na publicação, a cantora passa em frente ao ex, que aparece ao lado do também ex-BBB André Martinelli (34). Ela ainda surge com os amigos Larissa Tomásia (26), Stéfani Bays (27), Carolina Martins e Lucas Vrau.