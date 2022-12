Gabi Martins levanta o biquíni e deixa marquinha perfeita à mostra: ''Musa do verão''

Cantora Gabi Martins exibiu marquinha de bronzeado em fotos de biquíni na praia e esbanjou beleza

A cantora Gabi Martins (25) deu um show de beleza na praia! Neste domingo, 04, a loira compartilhou fotos curtindo na areia e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Nos registros publicados pela ex-BBB, ela apareceu puxando seu biquíni rosa estiloso e impressionou ao exibir a marquinha perfeita de bronzeado.

"Rio, eu te amo", disse Gabi Martins ao aparecer deslumbrante aproveitando o dia em uma praia carioca com muito estilo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com a beleza da famosa. "Musa do verão", escreveram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Tempos atrás, a artista arrancou mais suspiros com outros cliques puxando o biquíni na praia. O corpaço absurdo da cantora deu o que falar ao surgir de costas em um biquíni azul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins surge em vídeo com o ex-namorado, Gui Napolitano, em balada

Climão? Que nada! Após terem retomado amizade, Gabi Martins encontrou seu ex, Gui Napolitano (31), recentemente.

Os dois, que engataram romance durante o BBB 20, reencontraram-se em balada durante o jogo da seleção brasileira contra a Sérvia.

Mostrando que está tudo em paz entre eles, a loira compartilhou um vídeo divertido que gravaram juntos nas redes sociais. Na publicação, a cantora passa em frente ao ex, que aparece ao lado do também ex-BBB André Martinelli (34). Ela ainda surge com os amigos Larissa Tomásia (26), Stéfani Bays (27), Carolina Martins e Lucas Vrau.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!