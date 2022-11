Gabi Martins surge em vídeo com o ex-namorado, Gui Napolitano, em balada

Cantora e ex-BBB Gabi Martins reencontra Guilherme Napolitano e grava vídeo divertido ao lado do ex-namorado

Climão? Que nada! Após terem retomado amizade, Gabi Martins (25) encontrou seu ex, Gui Napolitano (31), na quinta-feira, 24.

Os dois, que engataram romance durante o BBB 20, se reencontraram em balada durante o jogo da seleção brasileira contra a Sérvia.

Mostrando que está tudo em paz entre eles, a loira compartilhou um vídeo divertido que gravaram juntos nas redes sociais. Na publicação, a cantora passa em frente ao ex, que aparece ao lado do também ex-BBB André Martinelli (34). Ela ainda surge com os amigos Larissa Tomásia (26), Stéfani Bays (27), Carolina Martins e Lucas Vrau.

"Quando encontro meu ex na balada", escreveu Gabi Martins ao legendar a publicação. "Deixa baixo", brincou Gui nos comentários.

Vale lembrar que Gabi e Gui voltaram a se falar em outubro deste ano após o término do relacionamento conturbado. Napolitano chegou até a ser apontado como pivô da separação entre a mineira e o cantor Tierry (33), e desmentiu os rumores dizendo que estava bloqueado pela loira.

Confira o reencontro do ex-casal Gabi Martins e Gui Napolitano:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins elege vestido recortado e exibe marquinha

A ex-BBB Gabi Martins compartilhou em suas redes sociais recentemente uma foto com um look ousado. Dona de curvas poderosas, ela elegeu um vestido de tricô marrom com recortes e abusou do decote para exibir os seios fartos e deixar em evidência a barriga zerada, além da cintura fina.

De frente para um espelho, a ex-BBB também mostrou uma tatuagem em sua costela e a marca de bronzeado na altura do bumbum. "Oi", escreveu Gabi na legenda da publicação feita no Instagram. Ela colocou um símbolo de sorriso para acompanhar.

