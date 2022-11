Gabi Martins elege vestido recortado e exibe marca de bronzeado

Gabi Martins elege vestido com decote gigante, exibe curvas poderosas e coleciona elogios de amigos e fãs

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 11h27

A ex-BBB Gabi Martins (25) compartilhou em suas redes sociais neste domingo, 20, uma foto com um look ousado. Dona de curvas poderosas, ela elegeu um vestido de tricô marrom com recortes e abusou do decote para exibir os seios fartos e deixar em evidência a barriga zerada, além da cintura fina.

De frente para um espelho, a ex-BBB também mostrou uma tatuagem em sua costela e a marca de bronzeado na altura do bumbum. "Oi", escreveu Gabi na legenda da publicação feita no Instagram. Ela colocou um símbolo de sorriso para acompanhar.

Nos comentários, fãs e amigos não pouparam elogios e enalteceram a beleza da artista. Eles utilizaram símbolos de aplausos, fogo, coração, rosto com olho apaixonado, entre outros.

“Você deveria ser considerada a mulher mais linda do país”, escreveu uma admiradora. “Deve ser horrível ser ‘hater’ dessa mulher maravilhosa”, divertiu-se outra. “Gata em nível alto”, escreveu um terceiro.

Gabi Martins ganha declaração de gamer e levanta suspeitas de romance

Será que a cantora Gabi Martins vive um novo romance? Após uma recente troca de elogios com o gamer profissional Lincoln ‘fnx’ Lau (32), as suspeitas apenas crescem e os internautas estão atentos.

Tudo começou quando o influenciador postou uma foto com uma legenda muito sugestiva. “Para viver uma vida nova, é preciso recomeçar. Estou com medo, mas a coragem não permite que esse sentimento me domine. Estou pronto para o que der e vier!”, escreveu ele na publicação do Instagram.

Nos comentários, a loira não perdeu tempo e rapidamente já mandou um “Eita”, junto de um símbolo de fogo para completar o elogio. E logo, foi respondida. “Seu”, mandou o gamer, com um coração.

Essa não é a primeira interação dos dois em redes sociais. No Twitter, Lincoln compartilhou duas fotos de seu look para uma festa de aniversário, e foi logo elogiado pela cantora.