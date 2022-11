Gabi Martins ganha declaração de gamer e levanta suspeitas de romance

Cantora Gabi Martins trocou mensagens com gamer que vem chamando a atenção dos seguidores

Será que a cantora Gabi Martins (25) estaria vivendo um novo romance? Após uma recente troca de elogios com o gamer profissional Lincoln ‘fnx’ Lau (32), as suspeitas apenas crescem e os internautas estão atentos.

Tudo começou quando o influenciador postou uma foto com uma legenda muito sugestiva. “Para viver uma vida nova, é preciso recomeçar. Estou com medo, mas a coragem não permite que esse sentimento me domine. Estou pronto para o que der e vier!”, escreveu ele na publicação do Instagram.

Nos comentários, a loira não perdeu tempo e rapidamente já mandou um “Eita”, junto de um emoji de fogo para completar o elogio. E logo, foi respondida. “Seu”, mandou o game, seguido de um emoji de coração.

Essa não é a primeira interação dos dois em redes sociais. No Twitter, Lincoln compartilhou duas fotos de seu look para uma festa de aniversário, e foi logo elogiado pela cantora. “Parabéns, viu”, escreveu ela, com um emoji de palmas. Na ocasião, o gamer também respondeu com um “seu”.

Gabi Martins usa look sexy de Halloween para show

Gabi Martins arrasou em um look de Halloween! A cantora apareceu em suas redes sociais em uma fantasia sexy e descolada com uma maquiagem diferente para apresentar um show em Foz do Iguaçu. Conhecida pelas produções inéditas, a famosa sempre traz looks diferentes e dessa vez a escolha foi um look all black.

O visual contou com um vestido coladinho, em um tecido preto brilhante, com detalhes em vazado na cintura e um pingente redondo brilhante. O look maravilhoso contou também com uma luva de renda em uma das mãos como acessório. Nos pés, ela usou uma bota de cano médio em branco e preto, no estilo clássico de moda sertaneja.