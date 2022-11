Gabi Martins choca ao apostar em fantasia de palhaça assassina para Halloween

Ex-BBB e cantora Gabi Martins surge irreconhecível em fantasia inspirada em 'It' para evento de Halloween

A ex-BBB Gabi Martins (25) deixou os seguidores surpresos ao exibir sua fantasia para evento em comemoração ao Halloween na noite de segunda-feira, 31!

No clima da data, a cantora mineira apostou em uma produção assustadora para festa que aconteceu em São Paulo. A loira surgiu irreconhecível como palhaça assassina e chamou atenção da web.

Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a sertaneja aparece caracterizada como o palhaço Pennywise da franquia de filmes It.

Com parte dos cabelos presos em penteado ruivo, Gabi surgiu com um look todo branco com detalhes em vermelho, maquiagem elaborada e o tradicional balão vermelho do personagem criado pelo escritor Stephen King (75).

"Doces ou travessuras?", escreveu Gabi Martins ao postar a sequência de fotos.

"Lindaaaaa", elogiou Catherine Bascoy, também ex de Gui Napolitano. "De todas as fantasias, essa foi a mais top que você já usou", "Essa merece ser destacada, FICOU SIMPLESMENTE PERFEITA", "Consegue ser linda até de fantasia Gabriela", elogiaram os seguidores.

Confira a fantasia de Gabi Martins para o Halloween:

Gabi Martins retoma contato com o ex, Guilherme Napolitano

A cantora Gabi Martins contou que refez amizade com alguém bem conhecido dos fãs de BBB. A loira comentou que conversou com Gui Napolitano, affair dela na edição do reality show de 2020. À época, os fãs acharam que o relacionamento dos dois não era muito saudável, pois ele era considerado tóxico. Segundo ela, ele quem terminou o romance pouco depois de saírem da casa e por telefone ainda. Dois anos depois, a musa escreveu: "Não é porque não deu certo com alguém que eu preciso ser inimigo dela. Com o tempo e com a maturidade, a gente percebe nossos erros e tudo se resolve".

Ela, então, explicou do que se tratava a reflexão: "Eu e Gui conversamos, depois de 2 anos, e estamos em paz". Ainda acrescentou que eles seguem amigos.

