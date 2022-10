Gabi Martins retoma contato com Gui Napolitano: "maturidade"

Cantora Gabi Martins retomou amizade com Gui Napolitano após affair no BBB 2020

A cantora Gabi Martins contou que refez amizade com alguém bem conhecido dos fãs de BBB. A loira comentou que conversou com Gui Napolitano, affair dela na edição do reality show de 2020.

À época, os fãs acharam que o relacionamento dos dois não era muito saudável, pois ele era considerado tóxico. Segundo ela, ele quem terminou o romance pouco depois de saírem da casa e por telefone ainda.

Dois anos depois, a musa escreveu: "Não é porque não deu certo com alguém que eu preciso ser inimigo dela. Com o tempo e com a maturidade, a gente percebe nossos erros e tudo se resolve".

Ela, então, explicou do que se tratava a reflexão: "Eu e Gui conversamos, depois de 2 anos, e estamos em paz". Ainda acrescentou que eles seguem amigos.

Os seguidores a apoiaram e muitos comentaram ser um gesto de maturidade. Agora basta esperar para vermos se os dois serão flagrados por aí nessa nova configuração.

Confira o tweet de Gabi Martins: