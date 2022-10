Gabi Martins arrasa em look todo preto brilhante: ‘Gata’

Cantora Gabi Martins usa look brilhante e arranca elogios de seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 21h40

Nesta quarta-feira, 19, a cantora Gabi Martins (25) decidiu deixar seus seguidores sem ar ao mostrar seu look todo preto. Com abertura na parte da barriga, a loira excedeu os limites da beleza em sua nova publicação nas redes sociais.

“Porque não tem nada melhor do que ser você mesma. E quem te amar que ame o seu jeito, as suas formas, seus sonhos e suas loucuras. Que voe do seu lado e não te diminua. Porque é fácil amar na sua melhor versão, difícil é ficar quando tudo desmoronar. O amor verdadeiro faz ser possível. E, se você achar um desses, cuide, não deixe escapar”, escreveu a cantora na legenda da publicação em seu Instagram.

Nas fotos, a loira apostou em um look todo preto, cheio de brilho, com abertura nas laterais do vestido e uma fivela no meio para compor o outfit. Além de usar luvas de renda em ambas as mãos, também pretas.

Nos comentários, seus seguidores foram à loucura com a beleza da cantora. “Gata”, “sempre maravilhosa”, “De outra galáxia diretamente para fazer o mundo um lugar melhor”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na publicação da loira. Além das inúmeras carinhas de apaixonado e corações.

Veja a publicação de Gabi Martins:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins ostenta corpaço de biquíni e saia curtinha

Recentemente, Gabi Martins chamou atenção nas redes sociais ao exibir seu gingado enquanto curtia o dia de sol! Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a mineira surpreendeu os seguidores ao ostentar seu corpaço escultural. Animada, a ex-BBB mostrou todo seu rebolado e arrasou na coreografia da canção Te Love, de Kevi Jonny, recebendo chuva de elogios. Com os cabelos soltos e look ousado, um conjuntinho vermelho de biquíni e saia bem curtinha, a loira deixou à mostra as pernas saradas, a cintura fininha e o shape impecável.