Sem sutiã, Flávia Alessandra deixa blusa aberta em sessão de fotos na banheira

Flávia Alessandra dá show de beleza em sessão de fotos na banheira e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 12h36

Flávia Alessandra (48) chamou a atenção dos seguidores com novos cliques deslumbrantes. Exibindo toda a sua beleza, a atriz arrancou elogios ao mostrar uma sessão de fotos.

Nas imagens, a famosa aparece com uma super produção com cabelos ondulados e look casual chique. "Não há dias cinzentos para quem sonha colorido", escreveu ela na legenda.

Para a ocasião, ela tirou fotos em uma banheira e elegeu uma camisa branca aberta sem sutiã, um shorts amarelos e completou com um salto.

O maridão, Otaviano Costa (49), fez questão de elogiar. "Flavinha e seus carões…preciso aprender para dar um tchan nas minhas fotos hein", disse ele.

"Roubou toda beleza do mundo só pra você né?", disparou uma internauta; "Mulherão que fala!", comentou outra; "Perfeição além da conta", declarou uma terceira.

FLÁVIA ALESSANDRA ABUSA NO DECOTE EM LOOK PARA O CALDEIRÃO

Flávia Alessandra (48) participou de um dos quadros do Caldeirão e ousou ao escolher o look para a ocasião. A atriz apostou em um vestido branco, super decotado, que realçava sua beleza. A loira fez questão de mostrar detalhes de seu visual em suas redes sociais, publicando fotos onde ela aparece com o vestido que, além de abusar do decote, tinha um recorte na barriga que exibia o abdômen trincado da artista. Ela ainda apostou em uma maquiagem arrasadora, muitos acessórios, um salto alto fino e deixou seus cabelos enrolados.

