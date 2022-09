De macacão aberto, Flávia Alessandra exibe corpaço absurdo e choca: ''Musa''

Atriz Flávia Alessandra esbanjou silhueta deslumbrante em look colado com recortes e arrancou suspiros

Redação Publicado em 13/09/2022, às 14h40

A atriz Flávia Alessandra (48) roubou a cena na rede social ao compartilhar novos cliques arrasadores nesta terça-feira, 13, toda produzida. Usando um look estiloso com um toque ousado, ela chamou a atenção dos internautas.

Nos registros cheios de beleza e com um toque de sensualidade, a esposa de Otaviano Costa (49) exibiu uma silhueta impecável ao posar com um macacão colado e com recortes na região da barriga.

Fazendo carão, ela aproveitou para refletir. "Mulheres poderosas se cercam de outras que acreditam na sua força." - Marianna Moreno. Vamos nos unir para sermos cada vez mais fortes, mulherada", mandou o recado.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a atriz de muitos elogios. "Modelo demais", disseram os fãs. "Musa perfeita", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra mostrou que beleza é de família e encantou ao compartilhar registros raros com a mãe. Na ocasião, ela usou as lembranças para fazer uma homenagem de aniversário para Rachel Costa.

Aos 48 anos, Flávia Alessandra exibe corpaço torneado em treino na academia

Nas últimas semanas, Flávia Alessandra começou o dia inspirando os internautas com sua boa forma ao dar o exemplo treinando na academia. Em um vídeo publicado em sua rede social, ela mostrou como pega pesado nos treinos.

De look fitness, composto por top e calça de ginástica, a loira apareceu fazendo musculação de forma deslumbrante. Cheia de estilo e exibindo suas curvas saradas em ação, a esposa de Otaviano Costa inspirou os internautas.

"E aí? Segunda é dia de começar? Ou no frio bate preguiça? Por aqui, vai na preguiça mesmo, então tá aí o resuminho de um dia de treino com a música da nossa musa @anitta premiada no VMA, porque quando a gente pensa nela, já entendemos que não dá pra desistir", disse Flávia Alessandra sobre treinar em qualquer clima.

