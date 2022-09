Flávia Alessandra mostra registros raros com a mãe e encanta: ''Lindas demais''

Atriz Flávia Alessandra comemorou aniversário da mãe exibindo momentos inéditos com ela e encantou os fãs

Redação Publicado em 09/09/2022, às 12h53

A atriz Flávia Alessandra (48) está comemorando nesta sexta-feira, 09, o aniversário de sua mãe. Na rede social, a famosa compartilhou um vídeo com diversos momentos divertidos com Rachel Costa e encantou os internautas com os registros inéditos.

Viajando, em festas ou até no salão de beleza arrumadas, mãe e filha deram um show de beleza com muita simpatia. Sempre sorridentes, elas apareceram curtindo vários lugares juntas.

"Hoje é aniversário da minha musa, minha mãezinha que me inspirou a ser a mulher que sou hoje. Minha diva é só amor, alegria e energia boa, quem conhece sabe: Kekel é pura luz e ilumina tudo onde passa", disse a loira.



"Feliz aniversário @rachellcosta, que as coisas mais lindas sejam suas e que toda felicidade do mundo te preencha. Te amo mãe, meus parabéns", desejou Flávia Alessandra.

Nos comentários da publicação, os internautas também deixaram seu recado para a aniversariante. "AMO Rachel! Minha sogra favorita", brincou Otaviano Costa (49). "Lindas demais", elogiaram os fãs.

Aos 48 anos, Flávia Alessandra exibe corpaço torneado em treino na academia

Nas últimas semanas, Flávia Alessandra começou o dia inspirando os internautas com sua boa forma ao dar o exemplo treinando na academia. Em um vídeo publicado em sua rede social, ela mostrou como pega pesado nos treinos.

De look fitness, composto por top e calça de ginástica, a loira apareceu fazendo musculação de forma deslumbrante. Cheia de estilo e exibindo suas curvas saradas em ação, a esposa de Otaviano Costa inspirou os internautas

"E aí? Segunda é dia de começar? Ou no frio bate preguiça? Por aqui, vai na preguiça mesmo, então tá aí o resuminho de um dia de treino com a música da nossa musa @anitta premiada no VMA, porque quando a gente pensa nela, já entendemos que não dá pra desistir", disse Flávia Alessandra sobre treinar em qualquer clima.

