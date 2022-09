Flávia Alessandra abusa do decote durante sua participação no Caldeirão: ''Um espetáculo!''

Flávia Alessandra apostou em um vestido decotadíssimo para sua participação no Caldeirão e deixou seus fãs babando

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 10h18

No último sábado, 11, Flávia Alessandra (48) participou de um dos quadros do Caldeirão e ousou ao escolher o look para a ocasião. A atriz apostou em um vestido branco, super decotado, que realçava sua beleza.

A loira fez questão de mostrar detalhes de seu visual em suas redes sociais, publicando fotos onde ela aparece com o vestido que, além de abusar do decote, tinha um recorte na barriga que exibia o abdômen trincado da artista. Ela ainda apostou em uma maquiagem arrasadora, muitos acessórios, um salto alto fino e deixou seus cabelos enrolados.

Rapidamente, seus seguidores passaram a comentar no post, elogiando sua beleza: "Um espetáculo!", disse um. "Muito maravilhosa!", escreveu outro. "Perfeita!", falou um terceiro.

A artista ainda exibiu momentos nos bastidores do programa, posando ao lado de sua filha, Giulia Costa (22), Marcos Mion (43), Lucio Mauro Filho (48), Vitória Strada (25), Marcella Rica (30) e com os integrantes do Terra Samba.

Na legenda, Flávia falou com carinho de sua participação no programa: "Esse dia foi louco. Um pouquinho do dia em que eu e jujuba perdemos uma disputa injusta pelo Lucinho de Prata. Mas ganhamos muitas risadas maravilhosas".

Confira o look decotadíssimo que Flávia Alessandra suou durante sua participação no Caldeirão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra mostra registros raros com a mãe e encanta

Recentemente, Flávia Alessandra celebrou o aniversário de sua mãe e para isso publicou um vídeo lembrando momentos divertidos que viveu com ela, compartilhando fotos inéditas. "Hoje é aniversário da minha musa, minha mãezinha que me inspirou a ser a mulher que sou hoje. Minha diva é só amor, alegria e energia boa, quem conhece sabe: Kekel é pura luz e ilumina tudo onde passa", escreveu a loira em homenagem à mãe.

