Sasha Meneghel aposta em vestido vermelho curtinho com decotão para evento

Modelo Sasha Meneghel, filha de Xuxa, surge deslumbrante com look vermelho com decote e recortado em evento chique em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 09h56

A modelo Sasha Meneghel (24) escolheu um look poderosíssimo para um evento chique que aconteceu em São Paulo na noite de terça-feira, 25!

A filha de Xuxa Meneghel chamou atenção ao surgir toda produzida de vermelho para a noite de festa de uma grife de perfumes de luxo. Para a ocasião, a loira escolheu um vestido curtinho com recortes nos seios.

Esbanjando sensualidade e elegância, a famosa ostentou suas curvas no look decotado, deixando as pernas bronzeadas à mostra. A peça marcava a cinturinha de Sasha e tinha detalhes brilhantes no decote.

Para completar o visual, ela optou pelos cabelos amarrados e um batom vermelho, combinando com o look. Sasha ainda usou uma sandália de salto alto branca com tiras finas presas às pernas.

Confira o look poderoso de Sasha Meneghel no evento:

Fotos: Van Campos/ Agnews

Evangélico, marido de Sasha surpreende ao revelar voto

O marido de Sasha Meneghel, João Figueiredo, surpreendeu ao revelar qual é sua posição política. Evangélico, o cantor gospel comentou sobre seu voto na urna durante a eleição atual para presidente. A opinião do genro de Xuxa Meneghel foi dada após eles ser questionado na caixinha de pergunta sobre: "sendo cristão e votando na esquerda, como pode?". "Não abri caixinha pra falar sobre isso, mas isso aqui representa pra mim um dos maiores problemas do Bolsonarismo no Brasil: associação de Bolsonaro a Jesus, associação da fé à devoção obrigatária a Bolsonaro", começou dizendo sobre a pergunta que recebeu. "Eu sou completamente contra isso, completamente contra isso, sou cristão e não voto no Bolsonaro e eu sou cristão porque eu amo Jesus, sou crente em Jesus, não no Bolsonaro", declarou.

