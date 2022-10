Evangélico, marido de Sasha Meneghel surpreende ao revelar voto: ''Sou cristão''

Questionado, marido de Sasha Meneghel, João Figueiredo, abriu o jogo sobre sua posição política e surpreendeu

O marido de Sasha Meneghel, João Figueiredo, surpreendeu ao revelar qual é sua posição política. Evangélico, o cantor gospel comentou sobre seu voto na urna durante a eleição atual para presidente.

A opinião do genro de Xuxa Meneghel foi dada após eles ser questionado na caixinha de pergunta sobre: "sendo cristão e votando na esquerda, como pode?".

"Não abri caixinha pra falar sobre isso, mas isso aqui representa pra mim um dos maiores problemas do Bolsonarismo no Brasil: associação de Bolsonaro a Jesus, associação da fé à devoção obrigatária a Bolsonaro", começou dizendo sobre a pergunta que recebeu.

"Eu sou completamente contra isso, completamente contra isso, sou cristão e não voto no Bolsonaro e eu sou cristão porque eu amo Jesus, sou crente em Jesus, não no Bolsonaro", declarou e revelou em quem vai votar escrevendo o número no vídeo.

"E se você é cristão, assim como eu, e não vota no Bolsonaro, eu quero te dizer: não deixe ninguém nunca pôr esse peso em você, dizendo que você é menos cristão por não apoiar as atrocidades desse governo atual. Então, você é livre para votar em quem quiser e você é livre para ser cristão e amar Jesus, e não apoiar o Bolsonaro, tá bom?", finalizou seu pensamento.

