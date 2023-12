Sandra Annenberg exibe toda a sua beleza ao surgir com look mínimo

Durante banho de cachoeira, a apresentadora Sandra Annenberg surge com look tomara que caia que ostenta sua beleza impecável

A apresentadora Sandra Annenberg surpreendeu os fãs ao mostrar fotos apenas de biquíni nas redes sociais. A estrela costuma ser discreta em suas fotos na web, mas abriu uma exceção para compartilhar um momento de alegria ao ar livre.

Neste final de semana, ela foi tomar um banho de cachoeira para renovar as energias e se refrescar. Com isso, a comunicadora foi fotografada com biquíni no estilo tomara que caia e ostentou toda a sua beleza.

“Vem em mim 2024! Acabo de deixar 2023 ir por água abaixo… Estou pronta pro que der e vier”, contou ela.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para ela. “Mulher belíssima”, comentou um seguidor. “Que linda”, afirmou outro. “Tá linda de viver”, declarou mais um.

Sandra Annenberg emociona ao falar sobre a saída do marido da Globo

A apresentadora Sandra Annenberg se pronunciou sobre a saída do marido, o jornalista Ernesto Paglia, da Globo."Há 30 anos fui convidada pra ser apresentadora do Fantástico, ainda fazia faculdade e o diretor do programa, falou: ‘Você precisa aprender a fazer reportagem, vai acompanhar o melhor repórter da tv brasileira’. Assim o fiz. Segui a missão à risca e assim o faço até hoje. Sou completamente apaixonada pelo trabalho do Ernesto. O jeito com que trata a equipe, a maneira com que se relaciona com os entrevistados, o namoro que tem com a câmera… E o texto… único!", começou dizendo.

"Ouso dizer, ninguém escreve pra televisão como ele. Sacadas geniais e a capacidade sem igual de transformar qualquer tema - do mais complexo ao mais simples - em algo gostoso de ver, com inteligência, humor e elegância. É generoso, adora dividir tudo o que aprendeu nas reportagens com a família e os amigos. Quando volta de uma viagem, as aventuras recheiam a mesa, sempre tem tanta coisa pra nos contar e os olhos sempre a brilhar!", contou.

Sandra Annenberg revelou mais sobre o marido. "Ah, e o que poucos sabem é que ele tem todo tipo de acessório para qualquer viagem, é o ‘kit-roubada’ ! É chamado de MacGyver ou Mister Gadget, adora uma engenhoca… até telefone por satélite já teve que, aliás, eu dei… É, houve aventuras tão distantes que não tinha comunicação e eu, com filha pequena, queria poder falar com ele em caso de emergência. Aliás, sempre nos falamos, estivesse onde estivesse, sempre dava um jeito de dar notícias.

A cada ida, a saudade apertava. E a cada volta, o amor aumentava!", falou sobre o que viveram.

A comunicadora terminou se declarando. "Meu amor, tive o prazer, o privilégio e a honra de dividir 32 dos seus 43 anos e 7 meses na ‘outra’ casa. Tenho um orgulho de ser sua mulher que não cabe em mim! E a admiração é do tamanho do amor que sinto por você! Parabéns pela sua trajetória. Você é o maior contador de histórias que conheço. E agora a sua história entra pra história de todos nós. Mas a nossa história continua, ainda há muitas pra escrever e sempre juntos! Sou a sua maior fã! Te amo! Sua, sempre!", escreveu.