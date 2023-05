Rodrigo Santoro ostenta corpo definido em foto sem camisa: "Espetáculo"

O ator Rodrigo Santoro ganhou elogios dos seguidores ao exibir seu corpo sarado em clique sem camisa

Rodrigo Santoro(47) deixou os internautas enlouquecidos ao compartilhar uma foto sem camisa em suas redes sociais na noite desta quarta-feira, 17.

No clique publicado no feed do Instagram, o ator aparece ostentando seu corpo musculoso e definido ao posar em frente ao espelho, usando apenas uma bermuda.

"Foto de agora", escreveu o artista, contando que a foto foi tirada nos bastidores da gravação da série Bom Dia, Verônica, da Netflix.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Um dos homens mais belos do mundo!", afirmou uma seguidora. "Pra sempre será meu primeiro crush", confessou outra. "Lindo e talentoso", afirmou uma fã. "Espetáculo", comentou mais uma. "Que abdômen, meu Deus", observou uma admiradora.

Confira a foto de Rodrigo Santoro sem camisa:

Papel que deseja interpretar na carreira internacional

O ator Rodrigo Santoro é conhecido por seus papéis diferentes e por explorar diversas nuances. Falando sobre sua carreira, ele contou que ainda há uma vontade não realizada profissionalmente falando.

"[...] Estou constantemente explorando a humanidade. Eu começo a escolher um projeto pensando no que eu não fiz ainda. Por exemplo, eu nunca fiz uma ação. 300 era um filme de ação, mas nunca consegui fazer uma ação real, de verdade", lamentou o astro, que atualmente está focado em uma série da Paramount+, que conta a história de uma cidade incendiada que começa a despertar seres sobrenaturais.

