Rodrigo Santoro revela papel que ainda deseja fazer em sua carreira internacional

Ator Rodrigo Santoro falou sobre estreia em série norte-americana e áreas que quer explorar

O ator Rodrigo Santoro é conhecido por seus papéis diferentes e por explorar diversas nuances. Falando sobre sua carreira, ele contou que ainda há uma vontade não realizada profissionalmente falando.

“Amo aprender e sou muito curioso, o que acaba direcionando minhas escolhas. Eu amo a pesquisa. Sempre quero ser uma versão melhor de mim mesmo, e o trabalho que faço é muito humano”, comentou ao ser questionado pela diversidade de seus papéis por um jornalista da revista britânica "Schön!"

“Estou constantemente explorando a humanidade. Eu começo a escolher um projeto pensando no que eu não fiz ainda. Por exemplo, eu nunca fiz uma ação. 300 era um filme de ação, mas nunca consegui fazer uma ação real, de verdade", lamentou o astro.

Atualmente, Santoro está focado em uma série da Paramount+, que conta a história de uma cidade incendiada que começa a despertar seres sobrenaturais.

Questionado se quando ele fazia um papel, se surpreendia que ele se tornasse icônico, ou percebia que seria um sucesso na mesma hora, ele respondeu: "É totalmente surpreendente. Wolfpack é o exemplo perfeito porque cresceu. Saiu, começou bem e, depois dos episódios três e quatro, aumentou. Eu vi a resposta subindo e é ótimo fazer parte de algo que atinge as pessoas. É por isso que você faz isso – para alcançar as pessoas, falar com elas e fazê-las sentir ou pensar. Qualquer show ou filme que você faz só termina quando chega ao público. Quando alguém assiste, tem uma experiência singular e é aí que a mágica acontece. Aconteceu com Westworld , aconteceu com 'Simplemente amor' e está acontecendo com Wolfpack. Mas quando estou trabalhando ou escolhendo o projeto nunca penso nisso".

Veja trailer de Wolfpack: