Mel Fronckowiak comemora 11 anos ao lado de Rodrigo Santoro: "Tenho muita sorte!"

Celebrando 11 anos de matrimônio, Mel Fronckowiak abre o coração se declara para Rodrigo Santoro na rede social

A atriz e apresentadora Mel Fronckowiak (35) publicou uma homenagem emocionante nesta segunda-feira, 13, em seu perfil nas redes sociais. É que ele está comemorando 11 anos de matrimônio com o amado, o ator e galã, Rodrigo Santoro (47).

"Tem gente que diz que foi atravessado pelo amor no primeiro olhar. Já ouvi relatos também de amores que relutam, que entram em negação mesmo, que começam na amizade, que demoram a se assumir. E, seja como for, tá tudo certo. Mais importante que o jeito que começa é como continua”, iniciou ela.

“É tão bonito ver o amor se mostrar, te invadir, te chamar pra sair e te apresentar um caminho de estrelas. O amor é aquele que também te convida, todos os dias, a ficar. Onze anos dizendo sim pra essa escolha, pro que nos completa, pro que nem sempre estamos de acordo”, continuou.

Por fim, Mel se derretu por completo: “Há desafios cotidianos, sim. Mas quando há respeito, carinho, admiração, é possível continuar dizendo sim. Onze anos de “enrosco”, do primeiro dia que começamos a construção do que temos hoje, agora. Nós três somos tanto! E sou cada vez mais porque me olho através desse seu olhar que continua me chamando pra tudo que ainda temos pra viver. Eu tenho muita sorte, sim, mas você também tem, vai? Tô brincando! Ou não. Obrigada por ser a companhia que eu sempre quis ter. Até sempre!”, completou.

Vale lembrar que Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak são pais da pequena Nina Fronckowiak Santoro, de apenas seis anos de idade.

Rodrigo Santoro celebra aniversário de Mel Fronckowiak

Rodrigo Santoro aproveitou a data especial para parabenizar sua amada, a atriz e apresentadora Mel Fronckowiakque completou 35 anos de idade nas últimas semanas, a famosa recebeu uma linda declaração do artista consagrado.

Nas redes sociais, o Rodrigo publicou uma foto em que os dois aparecem juntos e se derreteu em um recado refletindo sobre a história do casal.

“Dia de celebrar o seu aniversário, meu amor. É um privilégio e uma alegria percorrer os caminhos da vida do teu lado. O tempo passa e a gente permanece. Que seja mais um ano de tantos”, escreveu ele, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.