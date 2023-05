Cassia Linhares revela que 'perdeu' um namorado famoso para Luana Piovani. Saiba a história!

Cassia Linhares relembra quando namorou com um galã da TV e conta o motivo do término: 'Não teve volta'

A atriz Cassia Linhares (49) surpreendeu ao relembrar que já namorou com o ator Rodrigo Santoro (47) no início da carreira deles para a TV. Inclusive, ela contou que 'perdeu' o amado para a atriz Luana Piovani (46). Porém, ela afirma que a atriz não foi o pivô da separação, que o término do namoro aconteceu por outro motivo.

Em conversa no podcast Papagaio Falante, ela contou sobre o início da relação. "A gente se conheceu em 'Pátria minha', que foi a primeira novela dos dois. Foi a única vez que eu me envolvi com um ator que estava contracenando comigo. Eu era solteira, ele também. Sou muito discreta, e ele também. Poucas pessoas sabem que a gente algum dia namorou", declarou.

Então, ela relembrou o término da relação com Santoro. "O relacionamento já estava meio desgastado. E quem entrou na parada foi a Luana (Piovani). Aí ficou difícil competir. Ela entrou na área e arrematou. A gente não terminou por causa disso. Foi uma briga, a família dele de Petrópolis, eu de Niterói, tivemos uma briga e ficamos uma semana brigados, e eles se conheceram, aí não teve volta. Chorei, mas hoje eu falo brincando: deu mole, abriu espaço, ela chegou e ocupou", brincou.

Por fim, Cassia fez elogios para Rodrigo. "Ele é um super querido, um cara muito honesto e está super bem casado. Ele tem esse pensamento que eu gosto, de que ele é fiel para ele, também, para a saúde mental e emocional dele", afirmou.

Rodrigo Santoro completa 11 anos de casamento com Mel Fronckowiak

Há pouco tempo, Mel Fronckowiak fez uma homenagem para o marido, o ator Rodrigo Santoro, para celebrar o aniversário de 11 anos de casamento deles.

"Tem gente que diz que foi atravessado pelo amor no primeiro olhar. Já ouvi relatos também de amores que relutam, que entram em negação mesmo, que começam na amizade, que demoram a se assumir. E, seja como for, tá tudo certo. Mais importante que o jeito que começa é como continua. É tão bonito ver o amor se mostrar, te invadir, te chamar pra sair e te apresentar um caminho de estrelas. O amor é aquele que também te convida, todos os dias, a ficar. Onze anos dizendo sim pra essa escolha, pro que nos completa, pro que nem sempre estamos de acordo”, contou.

Por fim, Mel se derretu por completo: “Há desafios cotidianos, sim. Mas quando há respeito, carinho, admiração, é possível continuar dizendo sim. Onze anos de “enrosco”, do primeiro dia que começamos a construção do que temos hoje, agora. Nós três somos tanto! E sou cada vez mais porque me olho através desse seu olhar que continua me chamando pra tudo que ainda temos pra viver. Eu tenho muita sorte, sim, mas você também tem, vai? Tô brincando! Ou não. Obrigada por ser a companhia que eu sempre quis ter. Até sempre!”, completou.