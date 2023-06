Rafaella Santos ignora polêmicas na família e mostra seu lado sensual: “Uau!

A irmã de Neymar, Rafaella Santos arrancou suspiros ao mostrar seu lado sensual em vestido chamativo

Na noite da última quarta-feira, 28, Rafaella Santos deixou os seguidores babando ao posar deslumbrante em um novo registro! Em meio à polêmicas envolvendo a traição de seu irmão Neymar, e a ordem de prisão de seu pai, devido a construção ilegal em Mangaratiba, a influenciadora mostrou que segue pleninissima.

Através de suas redes sociais, a morena esbanjou seu lado mulherão ao resgatar um clique pra lá de sensual para exibir sua produção durante o leilão beneficente do instituto Neymar Jr, que ocorreu há uma semana, na última quinta-feira, 22.

Na ocasião, a modelo surgiu toda produzida com uma maquiagem profissional fazendo carão para a câmera e chamou atenção ao aparecer a bordo de um vestido all black, cheio de transparências, que deixava seu corpão à mostra, além de ressaltar os seios fartos no decote da peça extravagante.

Rafaella, legendou a postagem apenas com um emoji de olhos. Nos comentários, os fãs e amigos rasgaram elogios: "Deslumbrante", falou o estilista Eduardo Amarante. "Deusaaa", comentou uma admiradora. "Uau! Muito Linda", falou outra. Outra ainda ressaltou: "Maravilhosa é ela".

Vale ressaltar que a cunhada de Bruna Biancardi, levou um fora daqueles de um dos amigos do irmão. Acontece que no evento beneficiente, Rafae mandou uma indireta para Rodrygo, jogador do Real Madrid que a ignorou por completo na frente de todos os convidados.

Recentemente, Rafaella Santos desabou durante sua participação no podcast PodCats. A irmã do jogador do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira Neymar Jr., abriu o jogo sobre o rótulo de ‘irmã do Neymar’.

“A fama é algo que eu nunca busquei. Sou a Rafaella hoje, só que sou irmã do Neymar ainda, e sempre vou ser. Matérias e todo lugar que eu vou, é 'irmã do Neymar'. Isso no começo me incomodava porque eu não queria ser famosa, estar comendo e uma pessoa tirar foto minha, eu ir num lugar e saberem ou inventarem coisas que não tinham cabimento. Mas eu entendi que era o preço que eu estava pagando pelo meu irmão ser um dos melhores jogadores atualmente, isso foi um respingo, e hoje eu aceito muito bem”, revelou a influenciadora digital.

Além disso, Rafaella aproveitou para se derreter pelo irmão. “É um menino de quem tenho o maior orgulho. Ele se tornou um homem excepcional. É um dos meus melhores amigos. Quando estou na dúvida de alguma coisa, ele é a pessoa que me coloca no eixo e me dá umas palavras bem certas. Ser rotulada como irmã do Neymar, um dos melhores jogadores do mundo, é uma honra. Quero que continuem me chamando assim, não tem problema nenhum”, revelou.