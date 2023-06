Irmã de Neymar dá em cima de jogador da Seleção Brasileira e leva fora ao vivo

Rafaella Santos, irmã de Neymar, aproveita leilão para dar em cima de amigo do craque, mas é rejeitada

Na noite desta última quinta-feira, 22, aconteceu o tão esperado leilão do Instituto Neymar Jr., promovido pelo jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira. Mas, o que está viralizando na web foi um fora vergonhoso que a irmã do atleta, Rafaella Santos, levou de um dos amigos do irmão.

Enquanto apresentava um dos lotes que estavam para leilão no evento para lá de chique, Rafaella mandou uma indireta para Rodrygo, jogador do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira ao lado de Neymar, mas o tiro acabou saindo pela culatra.

“O lote 7, pai? Cadê o meu pai? Era o que eu tinha falado para você. É um cruzeiro dos sonhos no norte da Europa para duas pessoas. Quem sabe, futuramente, né, você possa ter um genro… Rodrygo”, disparou Rafaella, sem vergonha nenhuma de tentar algo com o atleta, que também é amigo de seu ex-namorado, o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol.

Mas, a resposta do Rayo, como é conhecido o jogador de futebol que teve o início de sua carreira de muito sucesso no Santos, mesmo time que Neymar, não foi nem perto do que Rafaella esperava ouvir. “Me deixa fora disso”, brincou o atleta, envergonhado.

Muitas coisas são dhr nesse vídeo:



- Rafaella tomando um chega pra lá do Rodrygo

- Ney Pai puto porque foi preso por desacato à autoridade

- A querida sem medo algum de dar em cima do amigo do ex

- Essa roupa horrorosa sem a menor elegância no leilão do Neymar Jr pic.twitter.com/nk1jmchv9K — Alexandro Magnos (@alecoutrins) June 23, 2023

Filho de Neymar Jr rouba a cena ao traduzir as falas de Jimmy Butler em leilão

Davi Lucca mostrou que não tem vergonha nenhuma em aparecer! Durante o leilão de seu pai, Neymar Jr., o pequeno aproveitou para ser tradutor particular do astro da NBA, o jogador de basquete Jimmy Butler, muito amigo do craque da Seleção Brasileira. Enquanto o atleta falava em inglês no palco, Davi traduzia tudo para o português com muita desenvoltura. Ele esbanjou fofura ao mostrar que está com o inglês fluente com tão pouca idade. “É muito lindo ver uma criança bem instruída na educação”, afirmou um fã.