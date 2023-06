Filho de Neymar Jr rouba a cena ao traduzir as falas de Jimmy Butler em leilão

Filho de Neymar Jr, Davi Lucca, de 11 anos, mostra sua desenvoltura no palco ao bancar o tradutor do jogador de basquete Jimmy Butler no evento do seu pai

Filho de Neymar Jr e Carol Dantas, o pequeno Davi Lucca, de 11 anos, roubou a cena ao participar do leilão beneficente do instituto do seu pai na noite de quinta-feira, 22. O menino subiu ao palco junto com o pai e se divertiu ao ser o tradutor do jogador de basquete Jimmy Butler.

Enquanto o atleta falava em inglês no palco, Davi traduzia tudo para o português com muita desenvoltura. Ele esbanjou fofura ao mostrar que está com o inglês fluente com tão pouca idade.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram o menino. “É muito lindo ver uma criança bem instruída na educação”, afirmou um fã. “Que fofinho”, declarou outro. “O Davi parece ser uma criança incrível e extremamante educada”, escreveu mais um.

Davi Lucca chegou ao evento junto com o pai, Neymar Jr, e a influencer Bruna Biancardi, que está grávida do segundo filho do atleta.

Neymar Jr exibe look para casamento de amigo

O jogador de futebol Neymar Jr caprichou na escolha do look para marcar presença no casamento do parça Cris Guedes com a influencer Bianca Coimbra. A cerimônia aconteceu no dia 20 de junho, e o atleta exibiu os detalhes do seu modelito nas redes sociais.

Em um álbum de fotos no feed do Instagram, o atleta surgiu com um conjunto de terno e calça em tecido claro, camiseta branca básica, tênis branco e óculos escuros azul. Além disso, ele completou o visual com corrente prateada, brincos e relógico combinando. “Em toda a minha vida, eles tentam me deixar para baixo”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs aprovaram o look dele. “É assim! O homem tá em pé”, disse um seguidor. “Tá chique”, afirmou outro. “Que estilo”, declarou mais um. Vale lembrar que Neymar é padrinho do casamento ao lado da namorada, a influencer Bruna Biancardi.