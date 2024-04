De férias, Thais Fersoza exibe boa forma em dia na piscina

De férias após o Bate-Papo BBB, Thais Fersoza aproveita seus dias de descanso na piscina e surge com maiô no estilo engana-mamãe

A atriz e apresentadora Thais Fersoza está de férias da TV desde o fim da temporada 2024 do programa Bate-Papo BBB, do Globoplay, no qual entrevistava os eliminados do BBB 24 junto com Ed Gama. Então, ela se jogou nos dias de descanso e compartilhou algumas fotos do que anda fazendo nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 24, a estrela apareceu descansando em uma piscina com vista paradisíaca. Nas imagens, ela surgiu com um maiô azul no estilo engana-mamãe e ostentou sua boa forma.

Na legenda, Fersoza falou sobre a alegria de descansar. "Tá tendo férias fora de época por aqui, hein?! Aquela pausa pra respirar ar puro e descansar em meio a natureza e com quem a gente ama. Pensa na saudade que estávamos desse lugar… nosso sítio, nosso cantinho, nosso refúgio quando morávamos em SP… vínhamos antes de ser pais, só de casalzinho e depois com eles desde q nasceram vínhamos umas 2x por mês.. tanta história.. tantas lembranças…", disse ela.

Preço do look de Thais Fersoza

A atriz e apresentadora Thais Fersoza caprichou na escolha do look para acompanhar a grande final do BBB 24, da Globo, no dia 16 de abril. A estrela mostrou um álbum de fotos do seu modelito para comandar o programa Bate-papo BBB logo depois do reality show.

Para a ocasião, ela escolheu um vestido pink com bordados em formato de flores e sem alças. O look é no estilo midi e ela completou o visual com sandálias e o cabelo solto.

O vestido de Thais Fersoza é da grife D-Gaia e é chamado de ‘vestido Paris’. O look custa R$ 3.980 no site da marca.

“Eu já estou pronta, porque hoje quero assistir tudo sem perder um minuto”, declarou na legenda.