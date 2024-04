Thais Fersoza: saiba o preço do look dela para a final do BBB 24

A atriz Thais Fersoza aparece com vestido sem alças e na cor pink para comandar o programa Bate-papo BBB após a final do BBB 24

A atriz e apresentadora Thais Fersoza caprichou na escolha do look para acompanhar a grande final do BBB 24, da Globo, na noite desta terça-feira, 16. A estrela mostrou um álbum de fotos do seu modelito para comandar o programa Bate-papo BBB logo depois do reality show.

Para a ocasião, ela escolheu um vestido pink com bordados em formato de flores e sem alças. O look é no estilo midi e ela completou o visual com sandálias e o cabelo solto.

O vestido de Thais Fersoza é da grife D-Gaia e é chamado de ‘vestido Paris’. O look custa R$ 3.980 no site da marca .

“Eu já estou pronta, porque hoje quero assistir tudo sem perder um minuto”, declarou na legenda.

Thais Fersoza defende o Bate-papo BBB

No comando do Bate-Papo BBB junto com Ed Gama, Thais Fersoza e o companheiro de trabalho foram massacrados na internet no final de março após a entrevista que fizeram com o eliminado do BBB 24, o cantor Rodriguinho.

Após ter sido acusada de "passar pano" para o ex-BBB, ao compararem como conversou com ele e outros brothers, a esposa do cantor Michel Teló se pronunciou em sua rede social e se defendeu. A famosa então explicou que houve uma mudança na atração.

"Tinha muita coisa para falar, para conversar. Que noite! Cada programa tem uma linha editorial a seguir. Falamos o que era possível no momento. O programa poderia ter durado cinco horas e ainda não seria suficiente. A gente segue nosso roteiro. Cada participante tem um foco diferente. Cada programa tem uma abordagem. No nosso, o participante acabou de sair, é uma linguagem. O Café da Manhã (quadro do Mais Você), tem outra linguagem... Já deu tempo do participante encontrar a família, conversar um pouco...", falou.

Thais então explicou que a atração não está "engessada" e passa por algumas mudanças conforme o tempo. "Do primeiro, que foi com o Maycon, até hoje, nosso programa mudou. A linha editorial mudou, a abordagem mudou, cada programa tem abordagem bem definida", declarou.