Por que o pai do Neymar recebeu voz de prisão? Entenda o caso

Pai de Neymar Jr. recebeu voz de prisão após discussão por obra em mansão do filho

Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr. (31), ganhou os holofotes da mídia nesta quinta-feira, 22, após receber voz de prisão. O caso, obtido em vídeo pelo G1, aconteceu durante uma discussão do empresário em uma fiscalização de obra na mansão do filho. Entenda o que aconteceu.

Localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a mansão de Neymar Jr . passou por uma ação de fiscalização de obras nesta quinta-feira, 22, após denúncias de desmatamento, quebra de rochas e desvio de um rio para a construção de um lago artificial na propriedade, segundo o G1.

O portal revelou que a obra na mansão foi interditada durante a ação de fiscalização e que, ao ser informado da autuação administrativa e do embargo da obra, o pai de Neymar Jr. teria ficado alterado e questionado se poderia fazer uso da casa. As autoridades responderam que o uso da propriedade estava liberado, exceto no local da obra do lago artificial.

O empresário começou a ficar nervoso, o que resultou em um bate-boca com a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, uma das pessoas presentes na ação de fiscalização e a responsável por ter emitido a voz de prisão durante os questionamentos do pai de Neymar Jr.

"Que prender o quê? Eu estou dentro da minha casa, você está maluca? Você não tem nem autorização para entrar aqui dentro", declarou Neymar da Silva Santos no vídeo divulgado pelo G1. Os amigos do empresário presentes na ocasião ainda pediram para ele se acalmar.

