Amante de Neymar, Fernanda Campos dá curso para ganhar dinheiro: 'Menteflix'

Fernanda Campos se tornou alvo de muitos comentários desde o fim de semana, quando expôs uma traição de Neymar Jr. à sua noiva grávida, Bruna Biancardi. Após a revelação da infidelidade do atleta, a influenciadora ficou sem suas redes sociais, plataformas que usava para divulgar seu curso para ensinar seu "método mente milionária" para ganhar dinheiro.

"Mude sua mente de um jeito diferente, assista suas aulas como se fosse uma Netflix", escreve a amante de Neymar , na apresentação do curso em seu site. Campos chama as vídeo aulas como "Menteflix" e conta que seu método pode trazer abundância com facilidade, atrair mais clientes e deixar o Instagram mais profissional.

Ela define o curso como um guia de acompanhamento mental, que irá ensinar os alunos a mudar a mente, indentificando obstáculos e problemas, para prosperar com facilidade. Segundo Campos, o programa transforma todos os assinantes, porém, o resultado definitivo irá depender do empenho, constância e comprometimento de cada um.

O curso pode ser adquirido pelo próprio site da influenciadora, custando R$ 352 no pagamento à vista. Na página da web, ela ainda garante que as aulas irão proporcionar uma "reprogramação para o sucesso" com técnicas fáceis de usar, para encontrar sua própria auto-sabotagem e assim, atrair mais clientes para o seu negócio.

NEYMAR ASSUMIU TRAIÇÃO E PUBLICOU CARTA ABERTA À NOIVA, BRUNA BIANCARDI

Neymar usou seu perfil oficial do Instagram na tarde desta quarta-feira, 21, para por um ponto final aos rumores de que teria traído sua noiva grávida na véspera do Dia dos Namorados. Em uma carta aberta, o craque assumiu a infidelidade e pediu perdão à influenciadora. A atitude rendeu diversos elogios e apoio de famosos e amigos do atleta.

No texto, Neymar pede perdão pela traição e também pela exposição que a noiva passou, após a influenciadora divulgar prints de conversas que comprovavam a infidelidade do craque. "Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar", escreveu o jogador.

O início dos rumores de traição aconteceram após Campos mandar prints de uma conversa com Neymar para a colunista Fabia Oliveira. De acordo com as imagens divulgadas, os dois trocavam mensagens desde novembro, antes da Copa do Mundo no Qatar. Segundo o que a blogueira disse à colunista, Neymar havia dito que o relacionamento com a mãe de seu segundo filho estava oscilando.

O craque e a influenciadora reataram em janeiro deste ano, pouco antes do anúncio da gravidez de Bruna. Contudo, Fernanda diz que Neymar a convidou para um encontro em um apartamento luxuoso, em São Paulo. Ainda conforme informações de Fábia Oliveira, a jovem não sabia do relacionamento do atleta, ela alega não acompanhar as notícias da vida dele.

Fernanda comentou com a colunista que sabia por ele que seria pai novamente, mas que só soube do relacionamento quando o atleta publicou fotos dos dois no Dia dos Namorados. A influenciadora o chamou de "escroto" e frisou que não deseja encontrá-lo novamente. "Feio ele ter omitido essa parte", comentou sobre.