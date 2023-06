Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos rouba a cena com decote estourando e transparência

Rafaella Santos, que é irmã de Neymar Jr, surgiu com look chamativo no leilão beneficente do atleta em São Paulo

A influenciadora digital Rafaella Santos, que é irmã de Neymar Jr, roubou a cena ao cruzar o tapete vermelho do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr na noite desta quinta-feira, 22, em São Paulo. Com o cabelo mais curto, ela escolheu um look preto nada básico e surpreendeu pela sua ousadia.

Com muita sensualidade, ela surgiu com um vestido preto com rendas e transparência, o que deixou à mostra sua lingerie combinando. Pra completar o visual, ela usou luvas compridas e investiu no batom vermelho para arrematar a maquiagem impecável.

Nos últimos dias, Rafaella participou do podcast PodCats e falou sobre a fama e o rótulo de ser irmã de Neymar. “A fama é algo que eu nunca busquei. Sou a Rafaella hoje, só que sou irmã do Neymar ainda, e sempre vou ser. Matérias e todo lugar que eu vou, é 'irmã do Neymar'. Isso no começo me incomodava porque eu não queria ser famosa, estar comendo e uma pessoa tirar foto minha, eu ir num lugar e saberem ou inventarem coisas que não tinham cabimento. Mas eu entendi que era o preço que eu estava pagando pelo meu irmão ser um dos melhores jogadores atualmente, isso foi um respingo, e hoje eu aceito muito bem”, revelou ela.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Rafaella Santos faz elogios para Gabigol

Solteira, Rafaella Santos fez elogios para o ex-namorado, Gabigol, e falou sobre a amizade que permaneceu entre eles. “Por mais que a gente não esteja mais junto, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele é um menino muito do bem. O amor continua, o respeito continua. Acho que as pessoas esperam que a gente se odeie, mas pelo contrário: é um menino que merece muito respeito. É um menino que as pessoas veem de uma forma que ele não é”, afirmou ela no PodCats.

Então, ela ainda contou mais um pouco sobre a boa relação com ele. “É um moleque muito doce, que faz tudo pela família, pelos amigos. É um menino que eu tive muita sorte de ter na minha vida por um bom tempo, que admiro bastante e que só desejo o bem”, contou.