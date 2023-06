Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos é vista sem maquiagem no aeroporto

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos exibe sua beleza natural ao ser flagrada sem maquiagem no desembarque de um aeroporto

A influencer Rafaella Santos, que é a irmã do jogador de futebol Neymar Jr, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 15, e ostentou a sua beleza natural. A estrela foi flagrada sem maquiagem pelos paparazzi de plantão e exibiu seus traços naturais.

Surpresa com o flagra, Rafaella foi fotografada após retirar suas malas e mostrou o seu look de viagem. Ela usou um conjunto de moletom branco e com as unhas combinando.

Há poucos dias, Rafaella Santos fez uma mudança radical no cabelo. Ela se despediu dos fios compridos e aderiu a um corte no estilo long bob. Além disso, ela contou que a mudança aconteceu depois de uma transformação interna.

“As pessoas estão acostumadas a me ver de cabelo longo, enrolado ou cacheado. Sou uma pessoa que gosta muito de mudanças e essa teve uma importância diferente", diz ela. "Não foi só o cabelo, mas também minha forma de ver a vida. Sempre busco me transformar em uma pessoa cada vez melhor e eu queria um corte que trouxesse essa leveza”, declarou.

Fotos: Marcelo Sa Barreto e Leo Franco/ Agnews

Aniversário de Rafaella Santos

Em março deste ano, a musa Rafaella Santos comemorou seu aniversário com uma festa com os amigos em sua mansão e também falou sobre a nova idade."Hoje inicia mais um novo ciclo e eu não poderia deixar de agradecer por mais um ano de vida, mais um capítulo sendo escrito. Gratidão por chegar até aqui e espero que minha história seja regada de amor, paz, luz, esperança e pessoas incríveis ao meu lado", disse ela.

E completou: "Deus me deu o dom da vida, minha gratidão por mais um ano de vida entrego a Ele que permitiu vivenciar mais uma etapa da minha história. O sol nasceu como presente de aniversário, eu contemplo o universo pela dádiva de completar mais um ano de vida com saúde, paz e amor. Já passei por tantas coisas nessa vida e sou grata por tê-las vivido. Ninguém sabe tudo que ocorreu até aqui, somente eu sei o quanto quero agradecer por hoje. Essa data deve ser registrada, aqui inicia um recomeço, uma nova etapa da minha vida onde irei realizar meus sonhos e praticar a gratidão todos os dias".