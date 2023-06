Rafaella Santos abre o jogo sobre relação com Gabigol: 'Menino muito do bem'

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos diz que está solteira, mas faz vários elogios para o ex-namorado Gabigol

A influenciadora digital Rafaella Santos, que é irmã do jogador de futebol Neymar Jr, abriu o jogo sobre a boa relação que mantém com o ex-namorado, o jogador de futebol Gabigol. Eles viveram uma relação entre idas e vindas, mas que já chegou ao fim. Solteira, ela teceu elogios para ele durante uma entrevista no podcast PodCats, de Camila Loures e Lucas Guimarães.

“Por mais que a gente não esteja mais junto, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele é um menino muito do bem. O amor continua, o respeito continua. Acho que as pessoas esperam que a gente se odeie, mas pelo contrário: é um menino que merece muito respeito. É um menino que as pessoas veem de uma forma que ele não é”, afirmou ela.

Então, ela ainda contou mais um pouco sobre a boa relação com ele. “É um moleque muito doce, que faz tudo pela família, pelos amigos. É um menino que eu tive muita sorte de ter na minha vida por um bom tempo, que admiro bastante e que só desejo o bem”, contou.

Rafaella Santos fala sobre a fama como 'irmã de Neymar'

Ainda no podcast, Rafaella Santos comentou sobre o reconhecimento e o rótulo de ‘irmã do Neymar’.

“A fama é algo que eu nunca busquei. Sou a Rafaella hoje, só que sou irmã do Neymar ainda, e sempre vou ser. Matérias e todo lugar que eu vou, é 'irmã do Neymar'. Isso no começo me incomodava porque eu não queria ser famosa, estar comendo e uma pessoa tirar foto minha, eu ir num lugar e saberem ou inventarem coisas que não tinham cabimento. Mas eu entendi que era o preço que eu estava pagando pelo meu irmão ser um dos melhores jogadores atualmente, isso foi um respingo, e hoje eu aceito muito bem”, revelou a influenciadora digital.