Quase nua, Gracyanne Barbosa surge rebolando bumbum GG para Belo: ''Meu tudão''

Gracyanne Barbosa relembrou momento ousado dançando para Belo no palco; veja

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) relembrou fotos de um momento no palco com o marido, o cantor Belo (48), durante o Carnaval. Entrando no clima de tbt da rede social, a famosa compartilhou os registros nesta quinta-feira, 02, e chamou a atenção ao surgir rebolando para o amado.

Nos registros, a influenciadora apareceu ostentando seu corpaço em uma roupa brilhante e impressionou com seu bumbum gigante.

Cobrindo apenas o necessário, Gracyanne Barbosa não passou despercebida com os cliques ousados. "TBT ESPECIAL, na festa mais linda, com o melhor cantor/dançarino meu tudao Belo me divertindo horrores com a galera e colecionando momentos incríveis! Da pra voltar carnaval?", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal e a boa forma da musa. "Um corpo é um corpo", elogiaram os fãs as curvas musculosas da artista. "Lindos", falaram outros.

++ Gracyanne Barbosa mostra tatuagem no bumbum e seduz Belo com proposta ousada

Veja as fotos de Gracyanne Barbosa e Belo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa fala sobre briga envolvendo Belo em camarote

No Carnaval, além de chamar a atenção nos camarotes com seus looks ousados, Gracyanne Barbosa acabou acompanhando um desentendimento do esposo, o cantor Belo, em um camarote no Rio de Janeiro.

Após ser questionada sobre o ocorrido em sua rede social, a musa fitness resolveu encerrar o assunto esclarecendo o que aconteceu. Ao perguntarem se eles forem expulsos do local, a influenciadora logo negou a suposição.

"Não houve expulsão! Apenas um desentendimento e já foi resolvido. POR FAVOR, parem de acreditar em tudo o que leem!", pediu ela.

Em seguida, ela comentou que não foi do jeito que falaram. "Tem gente que aumenta os fatos e passa adiante uma situação/momento, sem nem ao menos estar presente e saber o que aconteceu", comentou. Por fim, a esposa do cantor escreveu com letras garrafais e em vermelho: "ASSUNTO ENCERRADO!".