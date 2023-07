Preta Gil tem dia de beleza em salão e coloca aplique novo!

Preta explicou que geralmente são as profissionais de beleza que vão até sua residência, mas que desta vez optou por ir até o salão

Preta Gil teve um dia de beleza nesta terça-feira, 4. A cantora contou que foi ao salão de cabeleireiro para cortar o cabelo e adicionar um aplique capilar, com propósito de mais volume e comprimento.

A artista explicou que normalmente são as profissionais de beleza que vão até sua residência, mas que desta vez optou por ir até o salão. "Vou colocar mais cabelo, um aplique maior. Me aguardem", informou antes de ir até o estabelecimento.

Preta mostrou as profissionais escolhendo o melhor cabelo para o aplique, para que ficasse o mais natural possível. Os planos para os cabelos naturais dela é que fiquem fortes e saudáveis. "Tá ralinho, mas está crescendo", explicou.

Preta Gil agradece homenagem de Thiaguinho em show

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para fazer um agradecimento especial ao amigo Thiaguinho após ser homenageada em show do artista em Niterói, no Rio de Janeiro, no último domingo, 02 de julho!

Em seu perfil no Instagram, a filha de Gilberto Gil postou um vídeo reunindo alguns momentos da apresentação, quando recebeu o carinho do amigo e dos fãs presentes ao subir no palco. Tratando um câncer no intestino, a famosa cantou ao lado de Thiaguinho e foi ovacionada pela plateia.

"VOCÊS ME CURAM!!! Meu irmão @thbarbosa, como eu te amo! OBRIGADA por essa onda de amor na @tardezinha! Em êxtase com tudo que vivi e senti ontem!", disse ela na legenda da postagem.

Em seguida, Preta ainda citou a música A Amizade é Tudo, do grupo Jeito Moleque: “'É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperarSempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito irmão, a amizade é tudo'”.

Angélica solta a voz com Preta Gil e Carolina Dieckmann em noitada

A apresentadora Angélica dividiu um momento especial com seus seguidores na tarde de segunda-feira, 3. A loira compartilhou um vídeo inédito em que aparece soltando a voz ao lado da cantora Preta Gil e da atriz Carolina Dieckmann durante noitada entre amigas.